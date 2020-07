Silvia Romano e l'Islam: ho sognato il nome Aisha, era sulla tessera della metro

Sullo stesso argomento: La nuova vita di Aisha Silvia Romano [foto]

06 luglio 2020 a

a

a

Silvia Romano oggi è Aisha. L'ex cooperante rapita in Kenya e finita nelle mani delle milizie islamiche di Al-Shabaab ha stupito tutti, al ritorno in Itali dopo la lunga prigionia, con i segni esteriori della sua conversione all'Islam: velo e abito tradizionale somalo. "Per me il mio velo è un simbolo di libertà, perché sento dentro che Dio mi chiede di indossare il velo per elevare la mia dignità e il mio onore, perché coprendo il mio corpo so che una persona potrà vedere la mia anima. Per me la libertà è non venire mercificata, non venire considerata un oggetto sessuale", ha spiegato Silvia Romano in un'intervista rilasciata al quotidiano online La Luce.

La nuova vita di Aisha Silvia Romano: dal telepredicatore islamico alla stilista amata dalla Boldrini – Il Tempo

x Aisha Silvia Romano Profilo Facebook Aisha Silvia Romano Laura Boldrini e Hind Lafram Porta Blu di Fez (Marocco) Zakir Abdul Karim Naik (telepredicatore islamico) Noam Chomsky Norman Finkelstein Olvier Stone Andrea Villa (Bansky torinese) Abito di Hind Lafram 1 / 10

"Quando vado in giro sento gli occhi della gente addosso; non so se mi riconoscono o se mi guardano semplicemente per il velo; in metro o in autobus credo colpisca il fatto che sono italiana e vestita così. Ma non mi dà particolarmente fastidio. Sento la mia anima libera e protetta da Dio", dice l'ex cooperante che spiega: "Il concetto di libertà è soggettivo e per questo è relativo. Per molti la libertà per la donna è sinonimo di mostrare le forme che ha; nemmeno di vestirsi come vuole, ma come qualcuno desidera. Io pensavo di essere libera prima, ma subivo un’imposizione da parte della società e questo si è rivelato nel momento in cui sono apparsa vestita diversamente e sono stata fatta oggetto di attacchi ed offese molto pesanti. C’è qualcosa di molto sbagliato se l’unico ambito di libertà della donna sta nello scoprire il proprio corpo".

x 1 / 9

Silvia Romano ha raccontato anche come ha scelto il nome Aisha: "Ho sognato di trovarmi in Italia, passavo ai tornelli della metropolitana e sulla mia tessera dell’ATM c’era scritto Aisha e poi è un nome che significa “viva”".

La giovane ha scoperto l'Islam durante la prigionia. "Prima di essere rapita ero completamente indifferente a Dio, anzi potevo definirmi una persona non credente; spesso, quando leggevo o ascoltavo le notizie sulle innumerevoli tragedie che colpiscono il mondo, dicevo a mia madre: vedi, se Dio esistesse non potrebbe esistere tutto questo male quindi Dio non esiste, altrimenti eviterebbe tutto questo dolore", ha raccontato ancora aggiungendo che "mi ponevo queste domande rarissime volte, solo quando - appunto - mi confrontavo con i grandi mali del mondo. Nel resto della mia vita ero indifferente, vivevo inseguendo i miei desideri, i miei sogni e i miei piaceri". E alla domanda ’Quando è suonato il primo campanello rispetto a Dio?’, ha aggiunto: "Nel momento in cui fui rapita, iniziando la camminata, iniziai a pensare: io sono venuta a fare volontariato, stavo facendo del bene, perché è successo questo a me? Qual è la mia colpa? È un caso che sia stata presa io e non un’altra ragazza? È un caso o qualcuno lo ha deciso? Queste prime domande credo mi abbiano già avvicinato a Dio, inconsciamente. Ho iniziato da lì un percorso di ricerca interiore fatto di domande esistenziali. Mentre camminavo, più mi chiedevo se fosse il caso o il mio destino, più soffrivo perché non avevo la risposta, ma avevo il bisogno di trovarla". E ricorda anche un altro punto di svolta: "Un altro momento importante è stato a gennaio, ero in Somalia in una stanza di una prigione, da pochi giorni. Era notte e stavo dormendo quando sentii per la prima volta nella mia vita un bombardamento, in seguito al rumore di droni. In una situazione di terrore del genere e vicino alla morte iniziai a pregare Dio chiedendogli di salvarmi perché volevo rivedere la mia famiglia; Gli chiedevo un’altra possibilità perché avevo davvero paura di morire. Quella è stata la prima volta in cui mi sono rivolta a Lui".

"La fede ha diversi gradi e la mia si è sviluppata con il tempo. Sicuramente dopo aver accettato la fede islamica guardavo al mio destino con serenità nell’anima, certa che Dio mi amasse e avrebbe deciso il bene per me". "Quando provavo paura per l’imminenza della morte o ansia per non avere notizie della mia famiglia e del mio futuro, trovavo consolazione nelle preghiere. Più aumentava la mia fede e più - quando ero triste - chiedevo a Dio la pazienza e la forza, chiedevo a Dio che rafforzasse ulteriormente la mia fede", dice nell'Intervista.