La prima uscita di Aisha Silvia Romano. Con il velo dall'estetista

Aisha Silvia Romano ha finito la quarantena di 14 giorni dopo il ritorno in Italia e oggi è uscita per la prima volta. Insieme alla madre la cooperante liberata dopo il sequestro in Somalia si è recata in centro estetico. La ragazza è uscita dalla sua casa di Milano con abiti islamici: un velo beige a coprire testa e spalle, guanti e una mascherina bordeaux, non la veste verde con cui era sbarcata all'aeroporto di Ciampino l'11 maggio scorso. Silvia Romano e la madre sono sdalite in taxi e hanno raggiunto in pochi minuti il salone di bellezza lontano solo qualche centinaio di metri.