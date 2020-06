L'Italia fa il tifo per Zanardi, Federica Pellegrini: "Forza Alex, devi mettercela tutta"

19 giugno 2020 a

Iniziano ad arrivare i messaggi di incoraggiamento ad Alex Zanardi, ferito gravemente in un incidente di una gara di handbike in provincia di Siena. "Forza Alex... cazzo adesso devi mettercela tutta!", scrive Federica Pellegrini in una storia sul proprio profilo Instagram,

Zanardi si è scontrato contro un camion mentre partecipava a una delle tappe della staffetta tricolore di "Obiettivo 3", progetto di avviamento allo sport per atleti disabili, che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica..

Anche dalla politica arrivano messaggi di vicinanza e incoraggiamento a Zanardi. "Il gravissimo incidente occorso ad Alex Zanardi, amatissimo campione di sport e di vita, è una notizia che ci addolora profondamente. Tutta Italia fa il tifo per te, perché tu ce la faccia anche questa volta: forza Alex!"., scrive, sui suoi social, il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli.