Fedez, Chiara e la sorella: dominio dei Ferragnez sui social. Ecco gli altri che fanno soldi a palate

Il dominio dei Ferragnez, guastato solo da Gianluca Vacchi e pochi altri. E' quanto emerge dalla classifica dei primi 15 influencer italiani più seguiti. Nella classifica di maggio, stilata da Sensemakers per Primaonline.it sulla base delle rilevazioni di Shareablee,mr. Enjoy, Vacchi supera Fedez e si piazza al secondo posto, con 15,7 milioni di interazioni (like, commenti, condivisioni su Facebook, Instagram, YouTube e Twitter), salendo ben 13 gradini rispetto a gennaio, quando era 15esimo.

Prima in classifica resta comunque l’inarrivabile Chiara Ferragni, con 86,9 milioni di interazioni, 13 milioni in più di aprile. Fedez ha totalizzato 12,8 milioni di interazioni, un terzo in meno rispetto ad aprile, ed è sceso al terzo posto.

Al quarto posto, con 8,8 milioni di interazioni, la conduttrice televisiva Diletta Leotta, che sorpassa la regina delle videoricette Benedetta Rossi (8,7 milioni).

La sesta classificata è Valentina Ferragni, sorella di Chiara, Dopo Gli Autogol, famosi per le loro parodie calcistiche su YouTube, e la modella Paola Turani, al nono posto si piazza Beatrice Valli, che guadagna sei posizioni rispetto ad aprile, Entra in classifica, al 14esimo posto, anche il padre di Azzurra, Marco Fantini, che di professione fa il modello. Un’altra new entry, al 15esimo posto, è Giulia De Lellis.