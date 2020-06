09 giugno 2020 a

Irene Pivetti indagata per riciclaggio. Con lei altre cinque persone nell’indagine che riguarda operazioni di import-export con la Cina da parte di società riconducibili all’ex presidente della Camera. Oggi sono state eseguite a Milano perquisizioni dalla Guardia di Finanza in due società. L’inchiesta non è legata al caso dell’importazione di mascherine.