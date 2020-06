Clamorosa giravolta dell'Oms: ora i guanti sono un pericolo

L'utilizzo viene sconsigliato anche al supermercato: "Possono favorire il diffondersi dell'infezione"

Continuano ad arrivare indicazioni contrastanti dalle autorità sanitarie mondiali sui dispositivi protettivi individuali per evitare il contagio da Coronavirus. Dopo la querelle sulle mascherine - inizialmente inutili e ora diventate necessarie - stavolta nella bufera finiscono i guanti. «L’ Oms non raccomanda l’uso di guanti da parte delle persone, in comunità. L’uso di guanti può» infatti «aumentare il rischio di infezione, dal momento che può portare alla auto-contaminazione o alla trasmissione ad altri quando si toccano le superfici contaminate e quindi il viso».

Lo ha chiarito l’Organizzazione mondiale della sanità ( Oms), in una sezione del suo sito web con domande e risposte su mascherine e guanti. «Pertanto, in luoghi pubblici come i supermercati, oltre al distanziamento fisico, l’ Oms raccomanda l’installazione di distributori di gel igienizzante per le mani all’ingresso e all’uscita. Migliorando ampiamente le pratiche di igiene delle mani, i paesi possono aiutare a prevenire la diffusione del nuovo coronavirus», ribadisce l’ Oms, che raccomanda comunque sempre di «contattare le autorità locali sulle pratiche raccomandate nella propria area».

Cosa succederà adesso nei nostri supermercati che da settimane forniscono guanti (o bustine di plastica, in casi di emergenza) ai clienti? Un mistero.