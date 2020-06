George Floyd, il poliziotto ora è accusato di omicidio volontario. Arrestati anche gli altri tre agenti

03 giugno 2020 a

Si aggravano le accuse contro Derek Chauvin, il poliziotto accusato di aver ucciso a Minneapolis l’afroamericano George

Floyd, in un caso che ha provocato un’ondata di proteste in tutti gli Stati uniti. La procura dello stato del Minnesota lo ha ora incriminato per omicidio di secondo grado (l'equivalente del nostro omicidio volontario) e l’uomo rischia fino a 40 anni di carcere.

Secondo l’accusa, la morte di Floyd, per quanto non voluta da Chauvin, è stata provocata da un reato commesso dall’agente, che ha tenuto il suo ginocchio sul collo dell’afroamericano per nove minuti fino a soffocarlo. Intanto la senatrice democratica del Minnesota, Amy Klobuchar, ha dichiarato che anche i tre altri agenti presenti sul posto verranno incriminati per complicità dal procuratore generale dello stato, Keith Ellison.