George Floyd, il capo della polizia di Houston contro Trump: taci, non è Hollywood

La polizia del Texas contro il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump: "Questa non è Hollywood, stia zitto". E citano Forrest Gump. Art Acevedo, capo della polizia di Houston, intervistato dalla CNN, in merito all'invito di Trump ai governatori a "non essere deboli e a dominare le rivolte" scoppiate dopo l'omicidio di George Floyd a opera di un poliziotto di Minneapolis, ha risposto durissimo: "Mi faccia dire questa cosa al Presidente Usa a nome dei capi della polizia di questo paese. Per favore, se non ha niente di costruttivo da dire, tenga la bocca chiusa. Perché sta mettendo a rischio uomini e donne di 20 anni. Non si tratta di dominare, ma di raggiungere cuori e menti. Le persone non devono confondere gentilezza con debolezza. Non vogliamo che l'ignoranza rovini il clima che abbiamo a Houston. E parlo a nome dei miei colleghi in giro per il paese. Ci sono poliziotti feriti, membri della comunità feriti, se non hai qualcosa da dire, come Forrest Gump, non dirla. Questa è la regola numero uno della leadership e ora più che mai abbiamo bisogno di leadership. E mi fa male da morire, a prescindere se lo abbiamo votato o no, è comunque il nostro presidente. Deve essere presidenziale e non pensare di essere in una puntata di Apprentice. Questa non è Hollywood, è la vita vera."