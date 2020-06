Via libera ai viaggi tra le regioni. Cosa si può fare e cosa no da mezzanotte

02 giugno 2020 a

«Ordinatamente e in sicurezza», come ha auspicato da Codogno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dalla mezzanotte gli italiani potranno iniziare a spostarsi liberamente all’interno del territorio nazionale, senza limitazioni di tipo regionale come è stato finora: è l’ultimo passo verso la riacquisizione della piena libertà di movimento, anche se rimarranno valide tutte le misure relative ai divieti di assembramento, la distanza interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi pubblici al chiuso e, in alcune regioni, anche all’aperto. Rimane anche l’obbligo di isolamento sociale per chi è in quarantena e per chi ha febbre oltre i 37,5 gradi. Questa volta non ci sarà bisogno di alcun nuovo dpcm, il decreto della Presidenza del consiglio che è stato lo strumento legislativo usato nei mesi scorsi per legiferare nell’emergenza: lo sblocco degli spostamenti interregionali al 3 giugno era già previsto nel decreto dello scorso 18 maggio, quello che aveva eliminato l’autocertificazione per gli spostamenti all’interno della propria regione.

Le regioni riaprono il 3 giugno: sette milioni di italiani subito viaggio

Si potrà viaggiare, ci si potrà spostare nelle seconde case al mare o in montagna, di conseguenza riprenderanno anche i trasporti a lunga percorrenza, e verranno intensificate le misure di controllo sanitario all’interno di stazioni e aeroporti, con la misurazione della temperatura in entrata e in uscita. Uno strumento approntato dal governo per provare a tracciare quanto possibile i contagi è l’app Immuni: dal 1 giugno è scaricabile su tutti i telefoni cellulari, dall’8 giugno entrerà in funzione, per ora limitatamente a Liguria, Marche, Abruzzo e Puglia quindi nel resto d’Italia: servirà agli utenti per ricevere notifica di eventuali esposizioni al Coronavirus, senza che, per motivi di privacy, il tracciamento possa ricondurre all’identità della persona positiva o di chi abbia avuto contatti con essa.