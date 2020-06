Guglielmo Mollicone, funerali il 2 giugno ad Arce

Angela Nicoletti 01 giugno 2020 a

Si terranno martedì 2 giugno ad Arce i funerali di Guglielmo Mollicone, il padre di Serena, la diciottenne assassinate nel 2001.

È morto Guglielmo Mollicone, il padre di Serena. Lottava da 20 anni per la verità

L'uomo, 72 anni, è morto nel pomeriggio di domenica 31 maggio dopo luna lunga battaglia contro un grave scompenso cardiaco. Le esequie si terranno nella chiesa dedicata agli apostoli Pietro e Paolo in piazza Unberto I. Lo scorso mese di novembre Guglielmo Mollicone era stato colpito da un malore che lo ha portato in coma. Da quel momento non si è mai più ripreso. Il padre-coraggio per diciannove, lunghissimi anni, si è battuto per la ricerca della verità sull'uccisione della figlia, avvenuta il primo giugno del 2001 nella caserma dei Carabinieri di Arce. Per uno strano disegno del destino il cuore del maestro Guglielmo si è fermato qualche ora prima di quella tragica e triste ricorrenza.