Il rosario anti-pandemia del Papa con gli eroi del Covid

Il santo Rosario di Papa Francesco con gli eroi del Covid-19. Oggi pomeriggio alle 17,30 dalla Grotta di Lourdes nei Giardini vaticani, il Pontefice guiderà in mondovisione una preghiera anti-pandemia a Maria, la Vergine e la Madre, collegato con i principali santuari di tutto il mondo. Sarà un momento straordinario per invocare aiuto della Madonna per sconfiggere il Covid-19 che finora conta, a livello globale, quasi 6 milioni di contagiati e oltre 360mila vittime.

Bergoglio ha voluto che insieme a lui ci fosse una rappresentanza di tutte le categorie che in questi mesi di lockdown hanno combattuto contro il coronavirus. Le preghiere saranno recitate da uno pneumologo, da una infermiera, da un volontario della Protezione civile con la famiglia. Sarà presente anche una persona che ha vinto la battaglia contro il Covid-19, una persona che ha perso la madre a causa del virus e una farmacista. La recita del Rosario coinvolgerà anche don Gerardo Rodriguez Hernandez, Cappellano presso l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani e suor Zelia Andrighetti, Superiora generale Figlie di San Camillo, anche lei sopravvissuta al coronavirus. Parteciperanno anche il cardinale Marc Ouellet, prefetto della Congregazione per i Vescovi, e il cardinale Luis Antonio G. Tagle, prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli. In segno di speranza e di ritorno alla vita, parteciperanno alla preghiera anche alcune coppie che hanno avuto dei bambini in questo periodo.