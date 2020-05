Gilet Arancioni, folla senza mascherina a Milano contro la "dittatura sanitaria"

Sullo stesso argomento: Gilet Arancioni manifestano in piazza del Duomo a Milano contro il Governo

Con il coronavirus che non molla la Lombardia una folla di manifestanti ha riempito Piazza Duomo gper la protesta dei Gilet Arancioni, il movimento di protesta guidato da Antonio Pappalardo che chiede la fine del Governo Conte, l’elezione di un nuovo Parlamento e di un nuovo capo dello Stato. Tra le richieste, scandite in cori e striscioni, anche la fine della "dittatura sanitaria in atto" e "l’introduzione di una moneta, chiamata nuova lira italica, per sostenere le famiglie e le imprese italiane". Una folla di persone, senza mascherine e senza rispettare il distanziamento sociale previsto dalle norme anti Covid 19 hanno affollato per ore la piazza centrale di Milano.