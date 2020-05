Il coronavirus entra e si "appoggia" nel naso. La ricerca che dimostra l'importanza delle mascherine

Dar. Mar. 30 maggio 2020 a

a

a

Il naso è il punto di accesso del corpo all'infezione da Covid-19. A stabilirlo è una ricerca condotta dall'Università della Carolina del Nord a Chapel Hill. Il risultato di questa ricerca è stato ripreso anche dalla rivista Nature sul proprio sito. Questo studio, condotto da Richard Boucher e Ralph Baric dimostra la facilità con cui il coronavirus infetta vari tipi di cellule nel tratto respiratorio. Le più fragili di fronte all'infezione sono, appunto, quelle del naso.

Il grado di infettività diminuisce dal tratto respiratorio superiore a quello inferiore. Se le cellule più a rischio sono quelle della cavità nasale, le meno facilmente infettabili si trovano nella profondità dei polmoni. Il naso avrebbe un ruolo di vero e proprio "punto d'appoggio" per il virus, che solo in seguito si diffonde nelle vie respiratorie. Questa ricerca, di fatto, dimostra l'utilità delle mascherine, che vanno indossate comprendo bene il naso e non abbasandole mai. La stessa pulizia nasale, sostengono gli autori dello studio, avrebbe un ruolo molto importante.