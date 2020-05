Davigo shock: "Errore italiano voler aspettare le sentenze". Renzi: "Fa paura"

Dar. Mar. 29 maggio 2020 a

a

a

"L’errore italiano è stato quello di dire sempre: 'Aspettiamo le sentenze'. Se invito a cena il mio vicino di casa e lo vedo uscire con la mia argenteria nelle tasche, non devo aspettare la sentenza della Cassazione per non invitarlo di nuovo". È la tesi del membro togato del Csm Piercamillo Davigo. L'ex pm di Mani Pulite lo ha detto ieri sera a Piazzapulita su La7. Insomma, per Davigo la condanna sociale deve avvenire prima dell'esito dei tre gradi di giudizio. Inutile, quindi, attendere la sentenza definitiva.

Un approccio alla giustizia che viene duramente stigmatizzato dal leader di Italia Viva Matteo Renzi: "Il giudice Davigo dice che l’errore italiano sia ’aspettare le sentenze'. Per i giustizialisti basta la condanna mediatica. Aspettare le sentenze non è un errore: si chiama civiltà. E Davigo fa paura»