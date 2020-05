Coronavirus, morti e contagi tornano a salire. In Lombardia il 65% dei casi

27 maggio 2020 a

Tornano a salire morti e contagi per il coronavirus. Dopo i dati positivi degli ultimi giorni il bollettino della Protezione civile di oggi, mercoledì 27 maggio, riporta il numero di vittime quotidiane torna sopra le 100 unità. Il 65 per cento dei nuovi casi è stato registrato in Lombardia.

Sono 584 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati oggi nel bollettino della Protezione civile, con il numero di morti che risale a 117 nelle ultime 24 ore. I nuovi guariti sono però 2443, il che porta a un numero di attualmente positivi inferiore di 1976 unità rispetto a quello di ieri. Oggi sono stati effettuati 67324 tamponi.

coronavirus, a Roma solo 5 casi 11 nel Lazio

C’è da dire che oltre il 65 per cento dei nuovi casi, 384, è stato registrato in Lombardia e che ben 18 Regioni fanno registrare un numero inferiore a 15 positivi. Dopo alcuni giorni, invece, torna sopra quota 100 il numero di persone decedute da ieri. Il totale delle persone contagiate nel nostro Paese da inizio emergenza arriva dunque a 231.139 mentre resta costante il calo delle persone attualmente positive che è di 50.966, con una decrescita di ben 1.976 assistiti rispetto a ieri. 117 invece le persone decedute nelle ultime 24 ore che portano il totale a 33.072. Ieri erano state 78.

Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 147.101 con un incremento di 2.443 persone rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 505 sono in cura presso le terapie intensive, 16 pazienti in meno rispetto a ieri; mentre 7.729 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 188 pazienti. Quanto al numero di tamponi totali effettuati arriva a 3.607.251, 67.324 nelle ultime 24 ore ed in aumento rispetto del giorno precedente quando erano stati 57.674. Sono invece 2.290.551 le persone sottoposte a test.

Nel dettaglio dei dati regionali, oggi si registrano zero nuovi casi in 5 regioni: Marche, Umbria, provincia di Bolzano, Valle d’Aosta e Basilicata. Un solo nuovo caso, invece, in Sardegna e Calabria.