Coronavirus, nel Lazio 11 nuovi casi. A Roma solo 5

Coronavirus , oggi meglio di ieri. Nel Lazio solo 11 nuovi positivi, di cui solo 5 a Roma, più tre nella provincia di Roma (l'asl Roma 6): sono i dati che emergono dalla task force regionale che controlla la diffusione del asl Roma 6): sono i dati che emergono dalla task force regionale che monitora la diffusione del Covid Covid -19 oggi 27 maggio. Questo nel dettaglio della situazione nelle Aziende sanitarie locali, come riportato sul portale Salute Lazio. Nella Asl Roma 1 ci sono 2 nuovi casi positivi e 33 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Nella Asl Roma 2 ci sono 3 nuovi casi positivi e un decesso. Inoltre, 5 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Nella Asl Roma 3 non si registrano nuovi casi positivi e 35 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Nella Asl Roma 4 non si registrano nuovi casi positivi e 25 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Nella Asl Roma 5 non si registrano nuovi casi positivi e 99 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Nella Asl Asl Roma 6 ci sono 3 nuovi casi positivi, un morto e 44 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Test sierologici al San Giovanni, San Camillo e Sant'Andrea per i cittadini

Nella Asl di Frosinone ci sono 3 nuovi casi positivi ma nessun morto e 7 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; Nella Asl di Latina non è registrato nuovi casi positivi né precedenti e 58 persone sono uscite dalla sorveglianza domestica; Nella Asl di Rieti non sono registrati nuovi casi positivi, infine , Nella Asl di Viterbo non sono registrati nuovi casi positivi né decessi e 4 persone sono uscite dalla sorveglianza domestica.