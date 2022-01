"Da ritirare subito". Allerta per il sushi pericoloso: il marchio da non comprare

23 gennaio 2022 a

a

a

Ennesimo rischio per la salute degli italiani che ha reso necessario l'intervento dei tecnici del ministero della Salute. Questa volta a non superare i controlli è il sushi, uno dei cibi più consumati anche nel nostro Paese. In particolare è lo Yutaka Sushi Nori 11g, del marchio Sushi Nori, ad essere stato richiamato dai supermercati, con tale avvertimento: "Da ritirare subito dallo scaffale di vendita, dal magazzino e seguiranno disposizioni per lo smaltimento".

Il peperoncino macinato da non consumare mai: il marchio con il rischio chimico per la salute

I motivi del richiamo? L'elevato contenuto di iodio, il cui consumo in eccesso può causare principalmente dei problemi alla tiroide. I lotti di produzione ritirati sono quelli del 4 del 6 e del 10 novembre 2022, tutti con scadenza 10 novembre. Il sushi in questione è prodotto dalla Tazaki Foods Ltd e lo stabilimento di trova nel Regno Unito, precisamente ad Enfield. Occhio al marchio e al conseguente rischio chimico!

Addio pasta al pomodoro. Il caro prezzi si mangia anche gli spaghetti al sugo: rischiano di sparire

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.