Nella Capitale arriva il Soft Clubbing

MORNING DJ SET

21 aprile 2026 a

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Arriva nella Capitale "Morning Dj Set" organizzato da Atlanis, in collaborazione con La Belle Society di Brando Scorta, già protagonista di ‘Roma Dj Future Awards Competition’ il primo contest per Dj e Producer. L’evento, che si è svolto presso il ‘Miele Experience Center’ in Via Barberini a Roma esclusivamente su invito, rappresenta il soft clubbing nella Città Eterna, fenomeno per cui la discoteca esce dai club e si sposta negli spazi urbani.

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Tra le luci del mattino, musica elegante e vibrazioni positive con il sound dei DJ Stiachri e Roberta Fiore – special guest, speaker di Radio Dimensione Suono Network – un risveglio diverso dal solito accompagnato da colazione e brunch gourmet. Manager e imprenditori della Roma più dinamica, si sono dati appuntamento alle 10:30 per proseguire fino a tarda mattinata insieme a tanti giovani pronti a ballare tra dolci e soft drink.

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“Credo sia importante ritrovare momenti di socialità che non siano necessariamente legati agli eccessi, momenti che mettano al centro la qualità del tempo e le relazioni tra persone. In questo senso Morning Dj Set rappresenta una nuova convivialità, fatta di connessioni autentiche, un nuovo modo di vivere la musica anche per avvicinare le nuove generazioni verso stili di vita più equilibrati” – ha spiegato Andrea Di Maso di Atlanis, imprenditore, manager e produttore musicale.