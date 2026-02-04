Beviamoci Su con Gianmarco Tognazzi. Il podcast su vino e dintorni

04 febbraio 2026 a

Il Tempo, in collaborazione con Wineries Experience , inaugura il nuovo podcast dedicato al mondo del vino e del cibo con una puntata d’esordio che unisce racconto personale, identità territoriale e cultura enogastronomica.

Protagonista del primo episodio è Gianmarco Tognazzi, attore, ristoratore e proprietario della cantina La Tognazza. Un dialogo intimo e autentico che va oltre il calice, per esplorare gusti, abitudini e preferenze di un personaggio che ha scelto di legare il proprio nome a una visione precisa del vino: sincera, conviviale, profondamente umana.

Nel corso della puntata, Tognazzi racconta il suo rapporto con il cibo e il vino, l’eredità culturale e affettiva che ha ispirato La Tognazza, e il significato del produrre vino oggi tra memoria, ironia e rispetto della terra. Un viaggio fatto di aneddoti, scelte di vita e passione, dove il vino diventa linguaggio e strumento di racconto.

Il podcast nasce con l’obiettivo di dare voce a protagonisti del mondo dello spettacolo, influencer, ristoratori e figure autorevoli del settore, per scoprire — puntata dopo puntata — il lato più personale del gusto e della convivialità italiana.

Un esordio che mette subito in chiaro il tono del progetto: il vino come esperienza, incontro e racconto.