Il giardino segreto di Villa Brasini

Da Giugno a Settembre il temporary lounge, all’interno di una delle ville più suggestive di Roma, tornerà con tantissime novità per ospitare chiunque voglia godere della bellezza dei suoi giardini e dell’eccellenza del food e del beverage. Giovedì 30 maggio, il Gatsby Lounge, aprirà agli ospiti le porte del suo “giardino segreto”, per dare inizio all’estate, in una delle dimore storiche di Roma, costruita dal famoso architetto Brasini nella prima metà del Novecento.

Il Gatsby Lounge sarà aperto al pubblico dal Giovedì al Sabato, dalle 18.00 alle 2.00, offrendo un programma di musica dal vivo e dj set in un’oasi di relax dall’aperitivo al dopocena.

Si potrà sorseggiare un cocktail d’autore scegliendo da una drink list innovativa e ricercata e si potrà gustare una light dinner all’insegna de comfort food con piatti studiati dall’executive chef di Villa Brasini che da sempre è sinonimo di accuratezza e di professionalità nel servizio di catering e banqueting.

Il Gatsby Lounge sarà il luogo perfetto per i vostri eventi estivi, come la laurea o un compleanno o un addio al nubilato e sarà l’occasione per poter festeggiare all’interno di una cornice mozzafiato anche gli eventi più intimi e ristretti, coccolati dal personale specializzato e dagli eventi musicali in programma.

“Villa Brasini è una villa da vivere. Abbiamo sempre pensato che la sua bellezza ed unicità dovessero essere messe a disposizione della città in cui è stata costruita”, racconta Edolo Ghirelli, proprietario di Villa Brasini, che prosegue “il Gatsby Lounge nasce dal desiderio di creare un luogo semplice e accessibile al pubblico romano in un luogo magico come Villa Brasini, senza per forza dover strutturare un grande evento. Un luogo dove sarà possibile anche solo confrontarsi e conversare davanti ad un bicchiere di vino ascoltando musica dal vivo circondati dalla splendida architettura che contraddistingue la location. Stiamo definendo tutti i dettagli per collocarci all’interno dell’estate romana come uno dei luoghi più ricercati e imperdibili”