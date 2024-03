11 marzo 2024 a

Tappo a vite contro sughero: la nuova sfida del vino

“Non voglio più essere costretto ad aprire bottiglie con vini morti, ossidati, dei cadaveri. Per questo da anni ho scelto i tappi a vite. E dall’anno prossimo li userò anche per il nostro Pinot nero”. Parole che arrivano da uno dei più talentuosi vignaioli del Trentino, Mario Pojer (produttore insieme al socio Fiorentino Sandri) e che sembrano segnare un punto a favore della disputa con i sostenitori del sughero.

Pojer fa parte del gruppo che, tra ironia e genialità, ha deciso di chiamarsi “Gli svitati”, cinque produttori (insieme a lui Franz Haas junior, Walter Massa, Silvio Jermann e Graziano Prà) che per il secondo anno hanno raccontato la loro sfida di scommettere su questa chiusura in un convegno a Bergamo. Una scelta che ha il vantaggio di sigillare ermeticamente il vino, con un risvolto anche economico: statisticamente, almeno una bottiglia su quattro di quelle che mettiamo scupolosamente da parte per anni per berla in qualche occasione particolare è da buttare perché il vino si è malamente ossidato e ha preso il sapore di tappo. Con la chiusura a vite il pericolo è scongiurato e lo hanno dimostrato le degustazioni comparate fatte di bottiglie dello stesso anno ma con tappi diversi: con il sughero, se ha ben tenuto, il vino è sicuramente più maturo sia al naso che al palato, con il tappo a vite ci si trova però davanti a profumi più vivaci, a vini più vivi che nel tempo non hanno perso nulla di quello che era il prodotto originale. E che mai si rovineranno.

Più facile sicuramente convincere il mercato con i vini bianchi, senza che nessuno storca il naso (ma all’estero, in Australia, America, Nuova Zelanda, Germania il tappo a vite è usato da decenni) più complicato farlo con i rossi per i quali (forse) c’è più bisogno di avere un vino più maturo, strutturato, che ha “respirato” maggiormente grazie proprio al sughero. Anche se ormai in commercio esistono membrane che consentono anche di dosare la quantità di ossigeno che si vuole far passare nella bottiglia. “il tappo a vite serve solo a chiudere il tuo percorso di vinificazione – conclude Mario Pojer – e a far rimanere il vino esattamente come tu lo hai fatto”. La sfida è iniziata.