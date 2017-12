Roma, ginocchia maledette: Luca Pellegrini di nuovo ko, frattura alla rotula

Nuovo dramma sportivo per Luca Pellegrini. Il terzino sinistro della Primavera giallorossa, che in estate si era rotto il legamento crociato del ginocchio sinistro durante la preparazione con i «grandi» ,era guarito in tempo record ed era già tornato ad allenarsi con Di Francesco, ma nel rodaggio con i baby sabato scorso contro il Milan è uscito dopo 44 minuti per un infortunio che sembrava di natura muscolare, e poi si è rivelato molto più serio del previsto: si è rotto la rotula. Dai primi esami sembrano escluse lesioni ai legamenti ma ora Pellegrini rischia una nuova operazione al ginocchio e un lungo stop.

I suoi compagni, e amici, gli hanno fatto coraggio attraverso i social network: «Non ci sono parole, ma serve solo testa e voglia di tornare più forti. Sei un treno e ci manca sul binario sinistro, forza e coraggio bro», è il post di Tumminello, cancellato subito dopo, mentre Frattesi ha scritto: «Non tutti i cavalli sono nati uguali, alcuni sono nati per vincere. Forza fratellino».