Papa Leone a Pavia, Fontana (Lombardia): Visita storica per la Regione

22 giugno 2026

(Agenzia Vista) Pavia, 21 giugno 2026 "Una giornata storica per la Lombardia intera, perché è sempre un'emozione incredibile avere l'opportunità di incontrare il Santo Padre. È stato molto bello, rapido, ma molto bello. Lo dicevo adesso, ha un sorriso veramente che coinvolge, è una persona che esprime una grande serenità. Come in tutte le grandi occasioni, quelle belle, magari anche quelle meno belle come durante il Covid, il mondo del volontariato in questa regione è fondamentale per permettere di realizzare ogni ogni grande evento, ogni grande e difficile situazione. Anche in questo caso hanno dimostrato... la Lombardia ha dimostrato di avere un patrimonio inestimabile di volontari", così Attilio Fontana Presidente della Regione Lombardia ai microfoni di Lombardia Notizie. Courtesy: Lombardia Notizie Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev