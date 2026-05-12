Mattarella riceve Inter e Lazio al Quirinale finaliste della Coppa Italia

12 maggio 2026

(Agenzia Vista) Roma, 12 maggio 2026 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questo pomeriggio al Quirinale i calciatori, i dirigenti e gli staff tecnici di Lazio e Inter, squadre finaliste della Coppa Italia di calcio Frecciarossa. Nel corso dell'incontro sono intervenuti il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, il Presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, gli allenatori delle squadre finaliste Maurizio Sarri e Cristian Chivu e l'arbitro di gara, Marco Guida. Al termine il Presidente Mattarella ha rivolto un saluto ai presenti. Era presente il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev