Rocca (Lazio) su gestione rifiuti: Anni precedenti ci sono state criticità, nuovo piano le risolve

22 aprile 2026

(Agenzia Vista) Roma, 22 aprile 2026 "L'obiettivo è di chiudere il ciclo e fare in modo che non ci siano più viaggi della disperazione che trasportano rifiuti in altre parti d'Italia e all'estero, quindi che ci sia una capacità di fare riciclo e di avere target ambiziosi. È un piano rifiuti ambizioso che risolve alcune criticità che abbiamo ereditato, che prendiamo di petto e affrontiamo, senza polemica. È stato un peso importante che avevamo sulle spalle e sul quale dovevamo lavorare con serietà". Queste le parole del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine della presentazione del nuovo Piano di Gestione dei rifiuti della Regione Lazio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev