Nuova frana in Molise, evacuate 50 persone a Salcito dai Vigili del fuoco

10 aprile 2026

(Agenzia Vista) Molise, 10 aprile 2026 I Vigili del fuoco sono impegnati nel comune di Salcito (CB) a causa di un movimento franoso che ha interessato alcune abitazioni del centro abitato. Per garantire la massima sicurezza dei residenti, disposta l'evacuazione precauzionale di 50 persone. Sul posto sono in corso verifiche tecniche all'interno degli edifici coinvolti per valutare l'entità dei danni strutturali e la stabilità delle costruzioni. Contemporaneamente, l'elicottero Drago sta effettuando una ricognizione aerea su tutto il versante colpito dal dissesto per monitorare l'evoluzione del fronte franoso. Vvf Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev