Giubileo 2025, Fontana, Piantedosi, Mantovano e Rocca alla chiusura della Porta Santa

06 gennaio 2026

(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 06 gennaio 2026 Si è tenuta nella Basilica di San Pietro la messa dell'Epifania, messa che è stata anche occasione per la cerimonia di chiusura della Porta Santa e del Giubileo 2025. Alla cerimonia hanno presenziato anche il Ministro Piantedosi, il sottosegretario Mantovano, il Presidente della Camera Fontana e il Presidente della Regione Lazio Fontana. Presente anche l'eurodeputata Sberna. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev