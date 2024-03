Regionali Abruzzo, Rampelli: Campo largo ha perso qui e a livello nazionale

12 marzo 2024

(Agenzia Vista) L'Aquila, 11 marzo 2024 "Noi non abbiamo mai percepito questa sorta di testa a testa. Non abbiamo mai creduto a questa favola, anche se l'aggressività con la quale la sinistra si è scagliata in Regione Abruzzo contro Marsilio, spesso travalicando i confini della calunnia, della diffamazione e della contumelie dell'attacco personale ha politicizzato, di fatto, questo ultimo scorcio di campagna elettorale. Quindi diciamo che la sinistra o il campo largo che dir si voglia ha perso due volte, ha perso nella regione Abruzzo e ha perso a livello nazionale", le parole di Rampelli a margine della conferenza stampa di Marsilio dopo le elezioni regionali in Abruzzo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev