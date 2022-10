Rampelli: "Zingaretti si dovrebbe dimettere. Con candidato FdI nel Lazio si parte con piede giusto"

(Agenzia Vista) Roma 6 ottobre 2022 "Abbiamo valutato la necessità di accelerare il voto per dare alla Regione Lazio un Governo, tutti sanno che in questo momento la regione è amministrata male, è coperta da scandali. Quindi con l'elezione in parlamento di Zingaretti auspichiamo che presto arriveranno le dimissioni, per poi programmare il voto. I risultati elettorali dicono che con un candidato di Fratelli d'Italia sicuramente si parte con il piede giusto. Ne parleremo con gli alleati". Lo ha dichiarato Fabio Rampelli all'uscita della riunione di FdI con Parlamentari e consiglieri regionali del Lazio in via della Scrofa, a Roma Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev