Autonomia, Zaia: "Ultime limature alla legge-quadro, incontro con Gelmini sereno e costruttivo"

22 giugno 2022

(Agenzia Vista) Roma, 22 giugno 2022 "Si è tenuto l'incontro, direi positivo, un clima sereno e soprattutto costruttivo. Adesso si tratta di aggiustare ancora il progetto della legge-quadro, ma direi che siamo alle ultime limature. Ovviamente ascoltando anche le istanze di tutti coloro che magari non condividono il nostro progetto, visto e considerato che il percorso si è fatto, i compiti per casa li abbiam fatti, questa non è la secessione dei ricchi, ma la volontà di andare avanti con un progetto di modernità e di efficientamento del paese". Lo ha riferito il presidente del Veneto, commentando l'incontro per discutere del testo sull'autonomia tra il ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, e i governatori di Veneto, Piemonte, Liguria, Toscana ed Emilia Romagna. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev