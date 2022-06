Autonomia, Fontana: "Con Gelmini incontro positivo, avanti rapidi con Ddl"

22 giugno 2022

(Agenzia Vista) Roma, 22 giugno 2022 "Il clima è molto positivo e soprattutto c'è la volontà di trovare una risposta alle nostre istanze. "L'autonomia è uno strumento che serve a responsabilizzare chi amministra, non a creare diseguaglianze. E posso dire che, in questo senso, oggi sono stati compiuti passi in avanti. Siamo entrati nel merito delle proposte fatte dal Governo confrontandole alle richieste portate avanti dalle Regioni". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando l'incontro per discutere del testo sull'autonomia tra il ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, e i governatori di Veneto, Piemonte, Liguria, Toscana ed Emilia Romagna. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev