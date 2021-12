Elezione Quirinale, Toti: "Renzi voterebbe per Berlusconi? Io ho sentito di no"

20 dicembre 2021

(Agenzia Vista) Roma, 20 dicembre 2021 "Micciché dice che Renzi voterebbe per Berlusconi? Io ho sentito di no dalle mie orecchie in tutte le cronache di queste ore" così il governatore della Liguria Giovanni Toti al termine della Cerimonia per lo scambio degli auguri di fine anno con i Rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze Politiche e della Società civile al Quirinale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev