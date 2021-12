Giocattolo sospeso, Fontana: “Vogliamo dare magia al Natale dei bimbi in difficoltà”

13 dicembre 2021

(Agenzia Vista) Milano, 13 dicembre 2021 “Il giocattolo sospeso parte dal concetto del caffè sospeso di Napoli, il cliente lasciato pagato un caffè a chi non può permetterselo, e lo stesso vogliamo fare qui, distribuendo doni ai bambini malati o che hanno difficoltà, così che anche per loro il Natale possa essere un po' magico. Tutti i cittadini possono che doneranno un giocattolo avranno poi lo sconto del 50% sulla pista di pattinaggio”, le parole del presidente della regione Attilio Fontana durante l'inaugurazione dell'iniziativa benefica “Giocattolo sospeso” in piazza Città di Lombardia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev