Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: fuga dei ricchi dall'inferno New York (domenica 22 febbraio)

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di domenica 22 febbraio 2026. «Il primo mese e mezzo di Zohran Mamdani alla guida di New York è stato un disastro». Piero Armenti, imprenditore e influencer che abita e lavora a New York dal 2011, non usa mezzi termini per definire l’inizio del mandato del primo cittadino della grande Mela. «New York ha già una delle pressioni fiscali più alte degli Stati Uniti, e quando la pressione fiscale diventa eccessiva succede qualcosa di prevedibile, chi può permetterselo se ne va. Molti scelgono la Florida.

La domanda allora è inevitabile: che senso ha continuare ad alzare le tasse se poi le imprese non investono e i contribuenti ad alto reddito trasferiscono la residenza altrove?», il ragionamento.