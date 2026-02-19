Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: Trump pronto ad attaccare l'Iran (giovedì 19 febbraio)

Foto: Osho

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di giovedì 19 febbraio 2026. Donald Trump spinge per un accordo con l'Iran sapendo che potrebbe fallire, dimostrando comunque al mondo di aver tentato ogni strada negoziale per poi rivendicare, in caso di stallo, la necessità di un intervento militare. E nelle ultime ore ha preso forma uno scenario coerente con questa impostazione. Da un lato la diplomazia, dall’altro un dispositivo militare che cresce di giorno in giorno. Il segretario Usa all’Energia, Chris Wright, ha dichiarato che «in un modo o nell’altro» Washington impedirà a Teheran di dotarsi dell’arma nucleare, comunque vada il negoziato».