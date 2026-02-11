Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: la discesa dell'imbucato Macron (mercoledì 11 febbraio)

Foto: Osho

Osho 11 febbraio 2026 a

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di mercoledì 11 febbraio 2026. Non bastano gli occhiali da sole, seppur di finissima fattura e neppure una mega intervista rilasciata contemporaneamente a sei quotidiani europei per rispolverare un ruolo trainante consumato dal tempo, e dalla storia. Emmanuel Macron alla guida di una Francia in declino, alle prese con i conti in rosso e l’ennesimo governo raffazzonato per evitare le elezioni presidenziali anticipate, deve aver capito di aver perso parecchia strada sul fronte di un’Europa che, grazie alle forzature di Donald Trump, ha capito di dover cambiar pelle, pena la sua stessa sopravvivenza. L’ultimo smacco è stato l’addio al progetto di costruzione di un supersonico jet militare con la Germania. Berlino ha salutato e virato da Parigi a Roma. La ciliegina sulla torta poi il pre vertice europeo convocato da Italia e Germania, con il Belgio padrone di casa. Alla fine Macron ha potuto annunciare che ci sarà anche lui. Da imbucato, probabilmente, perché almeno nella prima lista degli invitati il suo nome non era previsto.