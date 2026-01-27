Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: Calenda strizza l'occhio al centrodestra (martedì 27 gennaio)

Foto: Osho

Osho 27 gennaio 2026 a

a

a

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di martedì 27 gennaio. Attenzione lavori in corso per la costruzione non di uno, ma di due centri. Due centri paralleli destinati a non toccarsi mai. Uno a sinistra, di cui il federatore è Matteo Renzi e la parola d’ordine è tutti dentro per battere Meloni. Un altro coordinato da Antonio Tajani che vuole essere il vero punto di riferimento per chi, a destra, cerca una forza moderata e centrista. Il primo candidato per allargare il centro strategico è Carlo Calenda. Azione infatti potrebbe entrare in coalizione con Forza Italia per le amministrative di Milano. Gli azzurri stanno cercando di individuare un candidato civico di alto profilo che possa essere condiviso anche dai “calendiani”.