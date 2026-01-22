Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: Trump in ritardo per un guasto all'aereo (giovedì 22 gennaio)
La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di giovedì 22 gennaio. Tre ore di ritardo per un guasto all’Air Force One che ha costretto il presidente americano, Donald Trump a cambiare aereo. Un segno forse della provvidenza a rallentare il passo. E sembra aver funzionato. Toni decisamente più soft quelli utilizzati dal tycoon nel suo discorso fiume di 80 minuti al Forum dell’Economia mondiale di Davos, in Svizzera.