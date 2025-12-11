Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: la cucina italiana diventa Patrimonio dell'umanità Unesco (giovedì 11 dicembre)

Foto: Osho

Osho 11 dicembre 2025 a

a

a

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di giovedì 11 dicembre. La cucina italiana è ufficialmente Patrimonio Immateriale dell'Umanità Unesco. Il verdetto è stato annunciato ieri: il comitato riunito a Nuova Delhi era formato dai delegati di 185 Stati, ma di questi solamente 24 hanno votato a favore o contro le nuove proposte di candidatura come patrimonio dell'umanità. «Siamo i primi al mondo ad ottenere questo riconoscimento», ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ricordando che la cucina «è cultura, tradizione, lavoro, ricchezza» e sottolineando come il primato rappresenti «uno strumento formidabile per valorizzare ancor di più i nostri prodotti e proteggerli da imitazioni e concorrenza sleale».