Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: Crosetto e la verità sul gozzo di Fico (sabato 22 novembre)

Foto: Osho

Osho 22 novembre 2025 a

a

a

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di sabato 22 novembre. Roberto Fico l’aveva liquidata come una «stupidaggine», una cosa di cui non aveva senso parlare. Ma invece era tutto vero. L’attuale candidato del campo largo alla presidenza della Regione Campania, volto di punta del M5S (quel Movimento una volta conosciuto per l’«abolizione della povertà» e dell’«uno vale uno») ed ex presidente della Camera dei deputati ha goduto di un ormeggio privilegiato per la sua barca (il famoso «gozzo») nel porto di Nisida, a Napoli. Costo annuale: 550 euro. A certificarlo è il ministro della Difesa Guido Crosetto che ha risposto all’interrogazione presentata nei giorni scorsi dal senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli. Un vero e proprio "ormeggio di cittadinanza", evidentemente precluso alla stragrande maggioranza dei comuni mortali.