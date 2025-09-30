Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: Gualtieri e il perfetto «spik inglish» (martedì 30 settembre)

Foto: Osho

Osho 30 settembre 2025

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di martedì 30 settembre. E’ spettato al sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri aprire il Global Summit del World Travel and Tourism Council all'Auditorium Parco della Musica. A colpire non solo i dati che confermano il record della Città eterna in fatto di turismo, ma il perfetto inglese parlato dal primo cittadino. Pronuncia ineccepibile e padronanza di linguaggio hanno colpito diversi - e illustri - spettatori.