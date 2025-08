03 agosto 2025 a

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di domenica 3 agosto. Per l’ex presidente Usa Joe Biden, le politiche portate avanti da Donald Trump, in particolare in materia di immigrazione rappresentano «giorni bui che stanno cancellando verità, storia e giustizia». In un discorso Biden ha duramente criticato l'amministrazione del presidente Trump: «Gli immigrati che soggiornano legalmente nel Paese vengono trascinati in manette»