Il Tempo di Osho, rivoluzione in aereo per Fido (sabato 2 agosto)

02 agosto 2025 a

a

a

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di sabato 2 agosto. Una rivoluzione che parte da un principio culturale, riconoscere il cane come parte della famiglia anche nei viaggi aerei. Con le nuove Linee guida dell’Enac, presentate in vista dei primi voli dimostrativi, il trasporto di animali domestici si apre a una fase inedita, destinata a cambiare le regole a bordo degli aerei. Finora, i cani di media o grossa taglia erano obbligati a viaggiare in stiva, qualificati come bagagli speciali. Le nuove regole aprono invece alla possibilità di portare in cabina anche animali sopra i limiti tradizionali degli 8-10 kg, finora imposti dalla maggior parte delle compagnie. Una transizione normativa e culturale che trova le sue basi nella legge 6 giugno 2025, n. 82 e nella riforma dell’articolo 9 della Costituzione, dove lo Stato riconosce la tutela degli animali come valore giuridico primario.