05 maggio 2025 a

a

a

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di lunedì 5 maggio. Non si placano le polemiche dopo che alcuni bambini della scuola dell’Infanzia paritaria parrocchiale Santa Maria delle Vittorie di Susegana, nel Trevigiano, sono stati immortalati mentre pregavano, in ginocchio, in moschea. Protesta la Lega. Di Segni: “Queste visite non diventino indottrinamento”.