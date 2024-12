31 dicembre 2024 a

Dopo lo schianto del volo 7C2216 Bangkok-Muan che ha ucciso 179 persone, in Corea del Sud, un altro aereo della Jeju Air ha avuto un problema al carrello. Non va meglio nel mare della Corea dove ieri due persone sono state salvate e altre cinque risultano disperse dopo che una nave cargo si è ribaltata al largo di Seosan, cento chilometri a sud-ovest di Seul. Mentre i servizi investigativi sudcoreani hanno chiesto alla magistratura di emettere un mandato di arresto nei confronti del deposto presidente deposto Yoon Suk Yeol per il tentativo fallito di imporre la legge marziale, che ha gettato il paese in una grave crisi politica.