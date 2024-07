12 luglio 2024 a

Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha paura che il gruppo S&D possa tradire e chiama il presidente Pd, Stefano Bonaccini, per avere rassicurazioni. Intanto Ecr non esclude l’appoggio, Procaccini: “Votarla non vorrebbe dire entrare in maggioranza coi socialisti”.