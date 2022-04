01 aprile 2022 a

Il Covid fa meno paura e da oggi 1 aprile c'è la fine dello stato di emergenza. Nei bar e ristoranti all'aperto non serve più nulla, al chiuso basta il certificato base. Non verrà più richiesto il green pass sui bus, mentre al lavoro sarà sufficiente il tampone. Inoltre da oggi scattano le nuove regole in vigore fino al 30 aprile per ristoranti e negozi.

