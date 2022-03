04 marzo 2022 a

Siamo in surplus, l'Italia donerà dosi di vaccino Pfizer e Moderna ai Pesi in difficoltà con la campagna vaccinale. Il generalo Figliuolo ha ammesso l’approvvigionamento oltre le previsioni in una lettera alle Regioni.

