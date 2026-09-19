Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: l'ossessione per le tasse della sinistra (sabato 19 settembre)

Foto: Osho

Osho 19 settembre 2026 a

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La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di sabato 19 settembre 2026. Il governo ha approvato mercoledì un decreto che esenta dal bollo auto, per tutto il 2027, le vetture fino a 80 kW e i motocicli. La misura riguarda un solo veicolo per persona e interessa oltre il 70% del parco circolante, circa 14,5 milioni di mezzi. Il costo stimato supera i 2,3 miliardi di euro e verrà compensato alle Regioni anche con risorse non utilizzate del Pnrr. L’esecutivo ha già dichiarato l’intenzione di rendere l’esenzione strutturale con la prossima legge di bilancio. Ma la sinistra non sembra darsi pace e critica ancora una volta una tassa eliminata.