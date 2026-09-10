Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: salta la telefonata Merz-Trump (giovedì 10 settembre)

Foto: Osho

Osho 10 settembre 2026 a

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La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di giovedì 10 settembre 2026. Un’onda lunga quella dello tsunami AfD. Merz, forse sull’orlo di una crisi di nervi, ha annullato la telefonata programmata ieri con Donald Trump per l’11 settembre, sembrerebbe a causa del post con cui il presidente degli Stati Uniti ha celebrato la vittoria di AfD alle elezioni in Sassonia-Anhalt. Un portavoce di Merz si è limitato a parlare di «conflitti tra le agende» ma non ha risposto direttamente ai commenti di Trump su Truth, osservando solo che il cancelliere si era spesso opposto «in termini generali» a «interferenze o commenti sulla situazione politica interna, in particolare riguardo alle elezioni».